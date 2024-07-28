شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب الآن فى مصر يسجل 3743 جنيها لعيار 24 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية بعد ارتفاع بحوالي 10جنيهات، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3275 جنيها للجرام على الرغم من الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب في مصر.

أسعار الذهب في مصر:

الذهب عيار 24يسجل 3743 جنيها.

الذهب عيار 18 يسجل 2807 جنيها.

الذهب عيار 21 يسجل 3275 جنيها.

الجنيه الذهب 26200 جنيه.

الذهب العالمي

تراجع سعر أونصة الذهب العالمي الارتفاع وسجلت أدنى مستوى منذ أسبوعين تقريباً عند المستوى 2365 دولار للأونصة، حيث أغلق الذهب تداولات الأمس تحت المستوى 2400 دولار، وبالتالي قد نشهد تغيرات في سعر الذهب وفقاً لنتائج البيانات التي تصدر اليوم.

كسر سعر الذهب للمستوى 2365 دولار للأونصة يدفعه إلى مستويات 2350 ثم 2325 دولار للأونصة، بينما ارتداد السعر لأعلى يتطلب استقرار السعر فوق المستوى 2385 دولار للأونصة، ثم تحقيق اغلاق أسبوعي فوق المستوى المحورى 2400 دولار للأونصة.