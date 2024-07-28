شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع سفير فرنسا بالقاهرة سبل زيادة الشراكات الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

‎التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إيريك شوفالييه سفير فرنسا لدى القاهرة والوفد المرافق له، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

في بداية اللقاء، رحب المهندس محمد شيمي بالسفير إيريك شوفالييه موجها التهنئة بمناسبة العيد القومي الفرنسي، ومشيرًا إلى العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا والتعاون الثنائي في العديد من المجالات، وتم التباحث حول سبل دفع التعاون المشترك بين البلدين وفتح آفاق جديدة للشراكة.

‎واستعرض المهندس محمد شيمي عددا من الفرص الاستثمارية لدى الشركات التابعة وأساليب الشراكة الممكنة، مؤكدا ترحيب الوزارة وانفتاحها على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وفتح المجال أمامه وزيادة الشراكات الاستثمارية المحلية والأجنبية في العديد من المجالات الصناعية والأنشطة الاقتصادية، والتي تمثل فرصًا واعدة، مشيرا إلى التسهيلات والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة المصرية للمشروعات الصناعية والإنتاجية وغيرها، وتحسين مناخ الاستثمار.

‎ومن جانبه، أكد السفير إيريك شوفالييه حرص الجانب الفرنسي على تعزيز التعاون مع مصر، مبديا اهتمام شركات فرنسية بعدد من فرص الاستثمار والشراكة المتاحة لدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

