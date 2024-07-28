شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أملاك للتمويل» إلى 8.23 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حققت شركة أملاك العالمية للتمويل صافي ربح في الربع الثاني من 2024، يقدر بنحو 8.233 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 30.4%، مقابل 6.313 مليون ريال، في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ترجع الزيادة في صافي الربح بشكل رئيسي إلى: زيادة دخل العمولات الخاصة للتمويل، والتي يقابلها جزئيًا زيادة تكلفة التمويل، وزيادة المصروفات التشغيلية.
وحققت الشركة صافي ربح قدره 8.23 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقابل 8.61 مليون ريال للربع السابق، بانخفاض قدره 4.3%.
ويعود الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيسي إلى: زيادة في المصروفات التشغيلية، وزيادة في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة ، يقابلها جزئيا زيادة في الدخل من العمولات الخاصة للتمويل.
وحققت الشركة صافي ربح بلغ 16.84 مليون ريال خلال الفترة الحالية، مقابل 17.35 مليون ريال للفترة السابقة، بانخفاض قدره 2.96%.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيسي إلى: زيادة المصاريف التشغيلية، وزيادة في تكلفة التمويل، زيادة في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، يقابلها جزئيا زيادة في الدخل من العمولات الخاصة للتمويل.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ترجع الزيادة في صافي الربح بشكل رئيسي إلى: زيادة دخل العمولات الخاصة للتمويل، والتي يقابلها جزئيًا زيادة تكلفة التمويل، وزيادة المصروفات التشغيلية.
وحققت الشركة صافي ربح قدره 8.23 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقابل 8.61 مليون ريال للربع السابق، بانخفاض قدره 4.3%.
ويعود الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيسي إلى: زيادة في المصروفات التشغيلية، وزيادة في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة ، يقابلها جزئيا زيادة في الدخل من العمولات الخاصة للتمويل.
وحققت الشركة صافي ربح بلغ 16.84 مليون ريال خلال الفترة الحالية، مقابل 17.35 مليون ريال للفترة السابقة، بانخفاض قدره 2.96%.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيسي إلى: زيادة المصاريف التشغيلية، وزيادة في تكلفة التمويل، زيادة في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، يقابلها جزئيا زيادة في الدخل من العمولات الخاصة للتمويل.