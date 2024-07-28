شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 1.2% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.2%، عند 12175 نقطة، وبتداولات بلغت 6 مليارات ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 285.348 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.190 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 143 شركة ارتفعت أسهم 143 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 84، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، المملكة، ومياهنا، وسماسكو، وزجاج، وبروج للتأمين، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، المنجم، والوطنية للتعليم، وشاكر، وتنمية، والجوف، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 26502 نقطة، وبتداولات بلغت 67.802 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5.128 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 56.581 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 36 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 34، من بين 93 شركة مدرجة في السوق الموازية.