شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدرة «زهرة الواحة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ أعمالها اعتباراً من 26 ديسمبر 2024م وتنتهي في 30 يونيو 2028م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-01-26 الموافق 2024-08-01، فيما يغلق باب الترشح في 1446-02-26 الموافق 2024-08-30.
وسيكون الترشح وفقاً للأحكام المنظمة لعضوية مجلس الإدارة والمنصوص عليها في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى نظام الشركة الأساس وسياسة ومعايير إجراءات عضوية مجلس الإدارة والمعتمدة من الجمعية العامة.
ويجب على المرشح تسليم المتطلبات التالية خلال الفترة المحددة في الإعلان:
1- استيفاء شروط السياسات والمعايير والإجراءات للعضوية في مجلس الإدارة.
2- تقديم خطاب موقع موجه إلى لجنة المكافآت والترشيحات يفيد بالرغبة في الترشح خلال فترة الإعلان المحددة أعلاه، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بالسيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات في مجال نشاط الشركة.
3- تقديم نموذج رقم (1) "السيرة الذاتية" الصادر من هيئة السوق المالية متضمن كامل البيانات المطلوبة.
4- تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة متضمن كامل البيانات المطلوبة.
5- يرفق مع طلب الترشح صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة (إن وجدت)، جواز السفر لغير السعوديين، وأي وثائق أخرى ذات صلة تطلبها الشركة لاستيفاء متطلبات الجهات النظامية.
6- يجب الاطلاع على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ومنها سياسة معايير العضوية في مجلس الإدارة، والتأكد من استيفائها، ويتحمل المرشح مسؤولية ذلك.
علماً بأن لجنة والمكافآت والترشيحات بالشركة ستراعي استيفاء المرشحين لمتطلبات وشروط العضوية حسب السياسات المتبعة والأنظمة ذات العلاقة.
ويقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة للمجلس على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط والمعايير لعضوية المجلس حسب ما تم التنويه إليه في هذا الإعلان.
علما أنه سيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للتصويت التراكمي حسب النظام.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-01-26 الموافق 2024-08-01، فيما يغلق باب الترشح في 1446-02-26 الموافق 2024-08-30.
وسيكون الترشح وفقاً للأحكام المنظمة لعضوية مجلس الإدارة والمنصوص عليها في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى نظام الشركة الأساس وسياسة ومعايير إجراءات عضوية مجلس الإدارة والمعتمدة من الجمعية العامة.
ويجب على المرشح تسليم المتطلبات التالية خلال الفترة المحددة في الإعلان:
1- استيفاء شروط السياسات والمعايير والإجراءات للعضوية في مجلس الإدارة.
2- تقديم خطاب موقع موجه إلى لجنة المكافآت والترشيحات يفيد بالرغبة في الترشح خلال فترة الإعلان المحددة أعلاه، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بالسيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات في مجال نشاط الشركة.
3- تقديم نموذج رقم (1) "السيرة الذاتية" الصادر من هيئة السوق المالية متضمن كامل البيانات المطلوبة.
4- تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة متضمن كامل البيانات المطلوبة.
5- يرفق مع طلب الترشح صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة (إن وجدت)، جواز السفر لغير السعوديين، وأي وثائق أخرى ذات صلة تطلبها الشركة لاستيفاء متطلبات الجهات النظامية.
6- يجب الاطلاع على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ومنها سياسة معايير العضوية في مجلس الإدارة، والتأكد من استيفائها، ويتحمل المرشح مسؤولية ذلك.
علماً بأن لجنة والمكافآت والترشيحات بالشركة ستراعي استيفاء المرشحين لمتطلبات وشروط العضوية حسب السياسات المتبعة والأنظمة ذات العلاقة.
ويقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة للمجلس على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط والمعايير لعضوية المجلس حسب ما تم التنويه إليه في هذا الإعلان.
علما أنه سيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للتصويت التراكمي حسب النظام.