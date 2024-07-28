شكرا لقرائتكم خبر عن «تداول السعودية» تعلن تغيرات في أدوات الدين الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية تغيرات في أدوات الدين الصادرة عن الحكومة.

وكانت وزارة المالية قدمت طلبا بشأن التغيرات في أدوات الدين الصادرة عن الحكومة.

ونوهت تداول السعودية بإلغاء إدراج الإصدار رقم 7-07-2017 (رمز تداول: 5244) بقيمة إجمالية تبلغ 580,000,000 ريال لانتهاء أجله.

وأشارت إلى إلغاء إدراج الإصدار رقم 4-07-2020 (رمز تداول: 5300) بقيمة إجمالية تبلغ 985,434,000 ريال لانتهاء أجله. وذلك بنهاية عمل هذا اليوم.