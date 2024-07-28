شكرا لقرائتكم خبر عن «تداول السعودية» تعلن تغيرات في أدوات الدين الحكومية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية تغيرات في أدوات الدين الصادرة عن الحكومة.
وكانت وزارة المالية قدمت طلبا بشأن التغيرات في أدوات الدين الصادرة عن الحكومة.
ونوهت تداول السعودية بإلغاء إدراج الإصدار رقم 7-07-2017 (رمز تداول: 5244) بقيمة إجمالية تبلغ 580,000,000 ريال لانتهاء أجله.
وأشارت إلى إلغاء إدراج الإصدار رقم 4-07-2020 (رمز تداول: 5300) بقيمة إجمالية تبلغ 985,434,000 ريال لانتهاء أجله. وذلك بنهاية عمل هذا اليوم.
وكانت وزارة المالية قدمت طلبا بشأن التغيرات في أدوات الدين الصادرة عن الحكومة.
ونوهت تداول السعودية بإلغاء إدراج الإصدار رقم 7-07-2017 (رمز تداول: 5244) بقيمة إجمالية تبلغ 580,000,000 ريال لانتهاء أجله.
وأشارت إلى إلغاء إدراج الإصدار رقم 4-07-2020 (رمز تداول: 5300) بقيمة إجمالية تبلغ 985,434,000 ريال لانتهاء أجله. وذلك بنهاية عمل هذا اليوم.