شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على طلب «العربية» بزيادة رأس مالها إلى 550 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيانات تداول

وتسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 50 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 50 مليون سهم إلى إلى 55 مليون سهم.

على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

الدمام - شريف احمد - وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة العربية للتعهدات الفنية، بزيادة رأس مالها من 500 مليون ريال إلى 550 مليون ريال.ووفقا لبيانات تداول السعودية ، فإن زيادة رأس المال ستكون عبر منح سهم مجاني مقابل كل 10 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.وتسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 50 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 50 مليون سهم إلى إلى 55 مليون سهم.على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.