الاقتصاد

الموافقة على طلب «العربية» بزيادة رأس مالها إلى 550 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة العربية للتعهدات الفنية، بزيادة رأس مالها من 500 مليون ريال إلى 550 مليون ريال.
ووفقا لبيانات تداول ، فإن زيادة رأس المال ستكون عبر منح سهم مجاني مقابل كل 10 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.
وتسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 50 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 50 مليون سهم إلى إلى 55 مليون سهم.
على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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