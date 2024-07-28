شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض خسائر «كيان السعودية» إلى 250 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - تراجعت خسائر شركة كيان السعودية للبتروكيماويات في الربع الثاني من 2024، لتصل إلى 250.09 مليون ريال، مقابل 392.13 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض صافي الخسارة للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة الى تحصيل مبلغ تأمين جزئي لحادث مصنع البيسفينول وقدره 130 مليون ريال خلال الربع الثاني 2024م, على الرغم من انخفاض الكميات المباعة.ويعود سبب انخفاض صافي الخسارة للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة الى تحصيل مبلغ تأمين جزئي لحادث مصنع البيسفينول وقدره 130 مليون ريال خلال الربع الثاني 2024م.وبحسب البيان يعود سبب انخفاض صافي الخسارة للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع الكميات المباعة كذلك انخفاض تكلفة الانتاج بالإضافة الى تحصيل مبلغ تأمين جزئي لحادث مصنع البيسفينول وقدره 177 مليون ريال خلال النصف الأول 2024م.