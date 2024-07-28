شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة الأمريكية بواشنطن تنظم مؤتمر "تعزيز الجهود للتصدي للاتجار بالبشر" والان مع تفاصيل الخبر

تستضيف غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن غدا الاثنين، مؤتمر تعزيز الجهود للتصدي للإتجار بالبشر في مقر الغرفة الواقع في 1615 H Street NW، واشنطن العاصمة، من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3:00 بعد الظهر.

وذكر الموقع الرسمى للغرفة إن الاتجار بالبشر أمر معقد ويتطلب نهجا موحدا ومنسقا للتصدي له، حيث لا يمكن لأي منظمة أو مؤسسة أو حكومة بمفردها إنهاء ويلات هذه الجريمة البشعة - وأفضل أمل لدينا هو اتباع نهج يشرك المجتمع بأكمله.

وسيركز هذا المنتدى على مشاركة أصحاب المصلحة في قطاع الأعمال وسيتضمن مناقشة أفضل الممارسات من قبل خبراء من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والكيانات الفيدرالية والولائية والمحلية.



وسيناقش المشاركون أيضًا تنفيذ قانون منع العمل القسري للأويجور (UFLPA) وآثاره على الشركات.



كما تنظم الغرفة يوم الخميس 1 أغسطس 2024 قمة حلول الكيمياء بمشاركة خبراء من الكونجرس والإدارة والصناعة لمناقشة أهم القضايا والابتكارات ضمن سلسلة القيمة الكيميائية.

