شكرا لقرائتكم خبر %100 الاكتفاء الذاتي من الشمام.. والرياض الأعلى إنتاجا بـ42 ألف طن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت المملكة اكتفاء ذاتيا من فاكهة الشمام بنسبة (100%)، بكميات إنتاج سنوي تجاوزت 55.4 ألف طن في مساحة تبلغ نحو 2,389 هكتارا في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في تقرير أمس ضمن حملة «موسم حصادها»، أن منطقة الرياض تصدرت بإنتاج سنوي يبلغ 42,175 طنا، تليها منطقة القصيم بإنتاج يبلغ 6,137 طنا، ثم منطقة المدينة المنورة بإنتاج بلغ 2,545 طنا، ومنطقة حائل بإنتاج 1,759 طنا، بينما يبلغ إنتاج منطقة نجران 1,023 طنا، وإنتاج الجوف 770 طنا، وإنتاج المنطقة الشرقية 560 طنا، وإنتاج منطقة تبوك 490 طنا.

وأشارت الوزارة إلى أن أفضل موعد لزراعة الشمام في منطقة الرياض خلال مارس حتى نهاية أبريل؛ للحصول على أفضل إنتاج ممكن، موضحة أن للشمام فوائد صحية عدة، فهو يحمي من الربو، ويعزز الجهاز المناعي، وينظم مستويات ضغط الدم، ويساعد في عملية الهضم، ويقوي العظام، وينظم مستويات السكر في الدم، ويسهم في التخلص من الجفاف، ويحسن الرؤية، وغني بالفيتامينات التي يحتاجها الجسم، لافتة إلى أن تناول الفاكهة المنتجة محليا في مواسم حصادها يحقق أقصى فائدة غذائية وصحية من استهلاكها.

يذكر أن حملة «موسم حصادها» تستهدف التعريف بالأنواع المتعددة للفاكهة المحلية وأوقات وفرتها في المواسم المختلفة على مدار العام؛ لتحقق عدد من الأهداف التي تدخل ضمن سياسة الوزارة لتعزيز إنتاج واستخدام الناتج المحلي، ورفع معايير جودته وسلامته، ونشر المعرفة بالمنتجات الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية التي تنعم بها المملكة؛ فضلا عن رفع كفاءة منظومة تسويق الفاكهة المنتجة محليا في موسم إنتاجها لدعم المزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية.

إنتاج الشمام في السعودية: