شكرا لقرائتكم خبر مطار الملك خالد الدولي الأول عالميا في مواعيد الرحلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق مطار الملك خالد الدولي بالرياض وللشهر الثاني على التوالي المركز الأول لأكثر المطارات التزاما بمواعيد الرحلات حول العالم ليونيو 2024م.

جاء ذلك وفق التصنيف العالمي الذي أعلنت عنه Cirium Diio الرائدة في مجال تحليلات الطيران بالاستناد إلى مجموعة واسعة من البيانات والتحليلات ذات الصلة بالرحلات الجوية، بهدف تحسين كفاءة تخطيط الرحلات، وبما يعزز تجربة المسافرين من خلال توفير معلومات دقيقة ومحدثة عن رحلاتهم الجوية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض أيمن أبوعباة، أن هذا التميز محفز للمواصلة النوعية في العمل التشغيلي مع مختلف الشركاء في مطار الملك خالد الدولي، لتقديم أفضل تجربة سفر وبأعلى مستوى من الخدمات للمسافرين بما يتوافق مع التطلعات الاستراتيجية لمطار العاصمة.

ونوه لدعم القيادة الرشيدة للقطاع من أجل تطوير مرافق المطارات في المملكة، وما يتبعها من بنى تحتية، ومطار الملك خالد الدولي واحد من تلك الصروح الوطنية التي تعكس مكانة المملكة، ومدى تطلعاتها المستقبلية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأعرب أبوعباة عن شكره للكفاءات الوطنية العاملة بمطار الملك خالد الدولي كافة على ما بذلوه من جهود متميزة طيلة الفترة الماضية للوصول بالمطار إلى هذه المكانة الرفيعة التي ينالها اليوم، مؤكدا أهمية التزامهم المطلق بأعلى المعايير التشغيلية، التي تعد سمة بارزة للعاملين في المطار، وحرصهم الدائم على تعزيز تجربة المسافرين من جميع النواحي.

يذكر أن صعود مطار الملك خالد الدولي للمركز الأول لأكثر المطارات التزاما بالمواعيد حول العالم، جاء بعيد تصنيفه من قبل Cirium Diio في المركز الثالث خلال يناير الماضي، ليعقب ذلك احتلاله المرتبة الأولى بوصفه أكثر المطارات التزاما بالمواعيد خلال مايو ويونيو الماضيين، مما يعكس وتيرة التطور السريع والمتنامي التي يحققها المطار في الآونة الأخيرة بشكل لافت للعيان.