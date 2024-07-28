تأهل 1059 متدربا في المشاريع الكبرى على البحر الأحمر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، بالتعاون مع وزارة السياحة، مبادرتين نوعيتين لتدريب الكوادر البشرية في المنتجعات الساحلية الفاخرة، ووكالات السفر لتعزيز جودة خدمات السياحة، وتحقيق أفضل الممارسات الدولية في تقديم خدمات سياحة ساحلية فاخرة.

واستهدفت المبادرة الأولى تدريب 1059 متدربا ومتدربة من الكوادر البشرية والطلاب، في المشاريع الكبرى في البحر الأحمر ضمن قطاع السياحة الساحلية مثل: شركة البحر الأحمر الدولية، وكروز السعودية، ونيوم.

وقد تم تنفيذ التدريب داخليا ضمن برنامج رواد السياحة النسخة الثانية، وذلك في المجالات المرتبطة بخدمات وتجارب العملاء، إضافة إلى مبادئ السلامة.

وعززت المبادرة الثانية العمل التكاملي بين القطاعين الحكومي والخاص، خلال العمل بين الوزارة والهيئة لاختيار نخبة من الكوادر البشرية العاملة في المنتجعات الساحلية الفاخرة، والوكلاء الملاحيين السياحيين المنظمين للرحلات البحرية، للمشاركة في برنامج تدريبي نوعي على متن الكروز الأوروبي ومعتمد من جامعة بليموث، بالشراكة مع ديل كارنجي البريطانية بإشراف جامعة أم القرى، إذ تستهدف المبادرة تزويد المتدربين بالمهارات والخبرات اللازمة في مجال الضيافة والتميز في خدمات الضيوف، إضافة إلى إدارة مختلف العمليات المرتبطة بخدمات الضيافة على متن الكروز.

تأتي المبادرات إيمانا من وزارة السياحة والهيئة السعودية للبحر الأحمر، بتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في القطاع السياحي الساحلي، ودورهم الحيوي في جعل ساحل البحر الأحمر في المملكة وجهة سياحية ساحلية رائدة، حيث تستهدف الهيئة توفير أكثر من 210 آلاف وظيفة حتى 2030، وتحقيق أكثر من 85 مليار ريال كإسهام في الناتج المحلي للعام نفسه.