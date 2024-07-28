شكرا لقرائتكم خبر أمير حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز بن سعد، أكد أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الاستثمار وقدرتها في تكوين الفكر الاستثماري، والأداء الذي يتسع باتساع حجم الوطن.

ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعد، خلال استقبال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، بدعم وحرص الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ودفع وتمكين ولي عهده الأمين (حفظهما الله)، اللذين يثيران كل هذه الأطروحات، ويجعلا منها فرص ممكنة قابلة للتطبيق من القطاعات المعنية التي من أهمها وزارة الاستثمار، في سبيل تمكين الأداء الاستثماري والفرص الاستثمارية وتحفيز القطاع الخاص، وكذلك الممكنات من الأجهزة المعنية في القطاع العام.

وأشار أمير حائل إلى أهمية الميز النسبية التي تتمتع بها المنطقة، مؤكدا أن حائل من المناطق اللوجستية والمحورية في موقعها، والتي نتطلع إلى تحقيق المستهدفات، وإقامة ورش العمل لإثراء هذا الحراك.