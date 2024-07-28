التسجيل في نظام الأسواق الموسمية إلزامي لدخول أسواق التمور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق المركز الوطني للنخيل والتمور بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، نظام الأسواق الموسمية، الذي أصبح نظاما الكترونيا إلزاميا لدخول أسواق التمور الموسمية، يهدف إلى ضبط وتنظيم حركة تداول التمور في الأسواق الموسمية؛ بهدف رفع كفاءة وجودة بيانات الأسواق في كافة مناطق المملكة، ويشترط التسجيل فيه للتمكن من بيع أو شراء أو تسويق التمور.

ويتيح النظام الجديد إتمام عمليات البيع والشراء بسهولة، وتسجيل التداولات، والحفاظ على التعاملات المالية، واختيار المسوق «مزود خدمة التسويق» بكل يسر وسهولة، كما يوفر النظام إمكانية متابعة المبيعات بشكل فوري، والوصول إلى عدد أكبر من الأسواق، والاطلاع على متوسطات الأسعار في جميع أسواق التمور بالجملة.

وأشار المركز الوطني للنخيل والتمور، إلى أهمية هذا النظام للإسهام في تحقيق أهداف المركز الاستراتيجية من خلال رفع كفاءة أسواق التمور الموسمية وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع النخيل والتمور، وذلك بتوفير منظومة متكاملة من الخدمات الزراعية والتسويقية.

ويستهدف النظام المزارعين والمسوقين «مزودي خدمة التسويق» والمشترين، كما يقدم النظام عدة مزايا منها تحسين أساليب البيع وتعزيز الطرق البيعية الجيدة، وتنشيط أسواق التمور وجذب المشترين لها، وزيادة عدد الوظائف، وإنشاء برامج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتصميم حلول تمويلية.

وتحظى المملكة على أكثر من 36 مليون نخلة، تنتج أكثر من 1.6 مليون طن من التمور سنويا، وبحجم صادرت بلغ 1.462 مليار ريال تم تصديرها إلى 119 دولة حول العالم.

يذكر أنه لن يسمح بالدخول إلى أسواق التمور الموسمية إلا بعد التسجيل في نظام الأسواق الموسمية، لحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، مع تعزيز القدرة التنافسية للقطاع على المستوى المحلي والدولي، ويدعو المركز المزارعين والمسوقين والمشترين بسرعة التسجيل من خلال الرابط التالي للنظام: sm.ncpd.gov.sa.

نظام الأسواق الموسمية:

إلزامي لدخول أسواق التمور الموسمية.

التسجيل من خلال: sm.ncpd.gov.sa.

تحسين أساليب البيع وتعزيز الطرق البيعية الجيدة.

تنشيط أسواق التمور وجذب المشترين لها.

زيادة عدد الوظائف.

إنشاء برامج تمويل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

المزارعين المسوقين المشترين.

ضبط وتنظيم حركة تداول التمور.

رفع كفاءة وجودة بيانات الأسواق.

حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية.

تعزيز القدرة التنافسية للقطاع.

تحقيق التنمية المستدامة في القطاع.

توفير منظومة متكاملة من الخدمات.

إتمام عمليات البيع والشراء بسهولة.

تسجيل التداولات.

الحفاظ على التعاملات المالية.

اختيار المسوق مزود خدمة التسويق.

متابعة المبيعات بشكل فوري.

الوصول إلى عدد أكبر من الأسواق.

الاطلاع على متوسطات الأسعار.

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