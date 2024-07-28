وزارة البيئة والمياه والزراعة

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- بواسطة أيمن الوشواش - طرحت فرصة استثمارية لإنشاء مشتل المجاز للأشجار المثمرة في منطقة عسير عبر منصة «فرص»، لزراعة أشجار الفاكهة والأشجار المثمرة، وبناء التركيبة المحصولية للمنطقة؛ بهدف زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي وفقا لرؤية المملكة 2030. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت فرصة استثمارية لإنشاء مشتل المجاز للأشجار المثمرة في منطقة عسير عبر منصة «فرص»، لزراعة أشجار الفاكهة والأشجار المثمرة، وبناء التركيبة المحصولية للمنطقة؛ بهدف زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي وفقا لرؤية المملكة 2030. وأوضحت الوزارة أن المشروع يقع في مساحة إنتاجية تتجاوز 198.6 ألف م2، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستلام العروض في 11 سبتمبر، وموعد فتح المظاريف في

12 سبتمبر 2024م.

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