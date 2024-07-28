شكرا لقرائتكم خبر الجدعان: الاقتصاد العالمي لا يزال أقل من مستوياته المأمولة رغم التعافي الملحوظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير المالية محمد الجدعان أنه على الرغم من التعافي الملحوظ في الاقتصاد العالمي، إلا أنه لا يزال أقل من مستوياته المأمولة، مشددا على أهمية التعاون متعدد الأطراف في التصدي للتحديات العالمية.

وسلط الجدعان خلال جلسة «الآفاق الاقتصادية العالمية والتحديات المستمرة»، على هامش الاجتماع الثالث ‏لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت ‏الرئاسة البرازيلية في مدينة ريو دي جانيرو، الضوء على مكاسب التخطيط الاقتصادي بعيد المدى الذي تنعم به المملكة في ظل رؤيتها 2030.

وأشار خلال جلسة «التعاون الضريبي الدولي» إلى تقدير المملكة للجهود المبذولة لدعم أجندة التعاون الضريبي الدولي.

وأوضح خلال جلسة «إتاحة التمويل لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة»، أن التمويل المستدام يتطلب العمل المنسق مع الأخذ بالاعتبار تطلعات الدول النامية للتقدم الاقتصادي، مؤكدا أهمية السماح للبلدان بتنفيذ نهج يتماشى مع سياساتها وإجراءاتها الوطنية، وأن تشمل الحلول المطروحة تقنيات احتجاز الكربون.

وفي جلسة «التمويل التنموي»، ناقش المشاركون تدفقات رأس المال والديون العالمية وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، وأشار الجدعان خلالها إلى أهمية معالجة الديون في البلدان منخفضة الدخل التي تمر بضائقة ديون عالية، مؤكدا دعم المملكة لجهود تعزيز تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، وذلك لمواجهة التحديات التي تفرضها الديون على الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي.

وعلى هامش الاجتماع، عقد الجدعان عددا من اللقاءات الثنائية مع وزراء مجموعة العشرين، ناقش خلالها سبل تعزيز التعاون، بالإضافة إلى موضوعات متعلقة برئاسة المملكة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي.