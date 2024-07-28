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- بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت الترشح لانتخابات عضوية اللجان القطاعية بالغرفة، وذلك لمدة 10 أيام. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت الترشح لانتخابات عضوية اللجان القطاعية بالغرفة، وذلك لمدة 10 أيام. وبينت الغرفة شروط الترشح للعضوية وهي أن تكون المنشأة مقيدة بالسجل التجاري ومشتركة بالغرفة، وممارسة للنشاط ضمن الاختصاص المكاني للغرفة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، والسجل التجاري والاشتراك والترخيص سارية المفعول، وأن لا يتم الترشيح لعضوية اللجنة لأكثر من دورتين متتاليتين، وأن لا يكون قد سبق إسقاط عضوية المرشح من لجنة قطاعية خلال دورتها السابقة. ودعت غرفة نجران الراغبين من رجال وسيدات الأعمال ممن تنطبق عليهم شروط الترشح، للتسجيل عبر الرابط: https://eservices.najcci.org.sa/#/NominationCommittees

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