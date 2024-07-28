طلبات الترشيح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لعضوية اللجان القطاعية في الغرفة التجارية بمنطقة تبوك بدأت أمس، وتستمر 10 أيام، (من 28/ 07/ 2024، وحتى 08/ أغسطس 2024).

وأوضحت الغرفة، أن شروط الترشح للعضوية تتطلب: أن تكون المنشأة مقيدة بالسجل التجاري ولديها اشتراك سارٍ، وأن تكون المنشأة ممارسة للنشاط ضمن الاختصاص المكاني للغرفة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وأن يكون السجل التجاري والاشتراكات بالغرفة والترخيص سارية، وألا يتم الترشح لعضوية اللجنة لأكثر من دورتين متتاليتين، إضافة إلى ألا يكون قد سبق إسقاط عضوية المنشأة من لجنة قطاعية خلال دورتها السابقة.

مشيرة إلى أنه يمكن للراغبين الترشح لعضوية اللجان عبر بوابة خدمات الغرفة على موقعها الالكتروني التالي:- https://tcci.org.sa/#/NominationCommittees، وذلك للاطلاع على اللوائح الخاصة بالترشح لأكثر من 18 لجنة، تمثل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالمنطقة.