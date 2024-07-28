شكرا لقرائتكم خبر موافقة «الغذاء والدواء» شرط للإعلان عن 5 منتجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على ضرورة وإلزامية أخذ الموافقة قبل الإعلان عن المنتجات الخاضعة لإشرافها، وذلك لضمان سلامتها، حفاظا على الصحة العامة.

وحددت الهيئة 5 منتجات خاضعة لإشرافها، تتطلب الموافقة قبل الإعلان عنها، وهي: الأجهزة والمستلزمات الطبية، المبيدات، الأعلاف، المنتجات الغذائية، الأدوية اللاوصفية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه المنتجات لا يسمح بالإعلان عنها قبل أخذ الموافقة عليها، مع الالتزام بالشروط والضوابط التي تحدد آلية الموافقات على طلبات الإعلان عن تلك المنتجات عبر وسائل الإعلام.

وذكرت الهيئة عددا من الشروط والضوابط للإعلان عن تلك المنتجات، وهي أن تكون الادعاءات في الإعلان معتمدة من الهيئة، وألا تتضمن الدعاية أو الإعلان أي عبارة تنتقص أو تمس المنتجات الأخرى، وأن يكون المنتج مسجلا أو مدرجا لدى الهيئة، وألا تحوي الدعاية أو الإعلان عبارات مضللة للمستهلك.

ودعت «الغذاء والدواء» إلى الالتزام بالشروط والضوابط المُحددة للإعلان عن المنتجات، وللإبلاغ عن المنتجات المخالفة عبر الاتصال على الرقم الموحد (19999)، أو خلال تطبيق «طمني».

5 منتجات يلزم أخذ الموافقة قبل الإعلان

الأجهزة والمستلزمات الطبية

المبيدات

الأعلاف

المنتجات الغذائية

الأدوية اللاوصفية

شروط وضوابط الإعلان