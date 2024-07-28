شكرا لقرائتكم خبر السجل العقاري يبدأ تسجيل 113,542 قطعة في 12 حيا بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ السجل العقاري أمس، استقبال طلبات التسجيل لـ113542 قطعة عقارية في 12 حيا بمدينة الرياض، هي: حي طويق، جزء من حي عريض، حي الملك عبدالعزيز، حي السليمانية، حي الوزارات، حي الفاخرية، حي عليشة، حي الصناعية، حي الخالدية، حي الدار البيضاء، حي الدفاع، جزء من حي ضاحية نمار.

ونوه السجل العقاري بأنه يجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق المنطقة العقارية المستفيدة من السجل العقاري، تسجيل عقارتهم خلال المهلة التي حددتها الهيئة العامة للعقار قبل نهاية 31 أكتوبر 2024 (28 ربيع الثاني 1446)، وذلك لتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.

ودعا السجل العقاري ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الحي، إلى تسجيل عقاراتهم خلال منصة السجل العقاري rer.sa، ويمكنهم التواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل.

وأكد السجل العقاري، أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري، وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع، عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، يكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.

وسيصدر السجل العقاري «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته، وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

وكانت الهيئة العامة للعقار أعلنت تحديد 12 حيا ضمن المناطق المستفيدة من السجل العقاري، والتي يتم تحديدها وفقا لمعايير عدة.

السجل العقاري

113,542 قطعة عقارية

12 حيا بمدينة الرياض هي: