شكرا لقرائتكم خبر عن 60 ألف زيارة يوميًا.. اعرف خدمات منصة البورصة العقارية والان نبدء بالتفاصيل

البورصة العقارية في السعودية

تطوير منظومة التوثيق العقارية

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة العدل، عن وصول متوسط الزيارات لمنصة البورصة العقارية إلى 60 ألف زيارة يوميًا.وتسهم البورصة العقارية في تعزيز بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية في العرض والطلب، وحوكمة إجراءات التوثيق العقاري.كما تعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية، وتقدم عدة خدمات منها تداول ورهن وتمويل العقارات، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية،كما تتيح تحديث الصكوك، وخيارات متعددة للمؤشرات والاستعلامات العقارية بكل يسر وسهولة وموثوقية، من خلال منصة رقمية آمنة ومتكاملة.وتعد البورصة العقارية (srem.moj.gov.sa)، مصدرًا موثوقًا للبيانات للمستثمرين، إذ توفر البيانات العقارية بشكل لحظي.أيضا تتيح المعلومات والتقارير العقارية بشكل مباشر ودوري؛ ما يسهم في تطوير منظومة التوثيق العقارية، وتعزيز الشفافية في البيع والشراء.