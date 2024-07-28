الاقتصاد

60 ألف زيارة يوميًا.. اعرف خدمات منصة البورصة العقارية

0 نشر
واس - الرياض  0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 60 ألف زيارة يوميًا.. اعرف خدمات منصة البورصة العقارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة العدل، عن وصول متوسط الزيارات لمنصة البورصة العقارية إلى 60 ألف زيارة يوميًا.
وتسهم البورصة العقارية في تعزيز بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية في العرض والطلب، وحوكمة إجراءات التوثيق العقاري.

البورصة العقارية في

كما تعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية، وتقدم عدة خدمات منها تداول ورهن وتمويل العقارات، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية،
كما تتيح تحديث الصكوك، وخيارات متعددة للمؤشرات والاستعلامات العقارية بكل يسر وسهولة وموثوقية، من خلال منصة رقمية آمنة ومتكاملة.

تطوير منظومة التوثيق العقارية

وتعد البورصة العقارية (srem.moj.gov.sa)، مصدرًا موثوقًا للبيانات للمستثمرين، إذ توفر البيانات العقارية بشكل لحظي.
أيضا تتيح المعلومات والتقارير العقارية بشكل مباشر ودوري؛ ما يسهم في تطوير منظومة التوثيق العقارية، وتعزيز الشفافية في البيع والشراء.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا