شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 41 ألف شركة تأسست فى مصر منذ مايو 2023 وحتى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور عدد الشركات التى تأسست فى مصر خلال عام في الفترة من مايو 2023 وحتى مايو الماضي، حيث سجل إجمالى عدد الشركات التي تأسست نحو 41 ألف و208 شركة.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن شهر فبراير الماضى شهد أعلى عدد مسجل للشركات المؤسسة بنحو 4 آلاف شركة، يليها شهر يناير السابق له وبلغ عدد الشركات المؤسسة فيه نحو 3 آلاف و824 شركة، ثم شهر أغسطس الماضى بعدد نحو 3 آلاف و768 شركة، وأخيرا شهر مايو الماضي بنحو 3 آلاف و487 شركة.

وفى مايو الماضى، حاز المصريين على النسبة الأكبر من حيث مصادر تدفق رؤوس الأموال بنسبة بلغت 91% بقيمة 17 مليار و574 مليون جنيه، يليها الأجانب بنسبة 5.94%، بقيمة بلغت مليار و142 مليون جنيه، وأخيرا العرب بنسبة بلغت 2.68%، بقيمة بلغت 515 مليون جنيه.

واستحوذ لنشاط الخدمى على نسبة 55.75% من إجمالى القطاعات الرئيسية التي تأسست خلال شهر مايو الماضى بعدد 1944 شركة، يليها النشاط الصناعى واستحوذ على 15.45% من إجمالى القطاعات الرئيسية بعدد 539 شركة، ثم الشركات الإنشائية بنسبة 13% بعدد 456 شركة.