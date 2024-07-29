شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تأثرت أسعار النفط بأداء الدولار الأمريكى خلال الربع الأول2014؟ والان مع تفاصيل الخبر

تأثرت أسعار النفط الخام بأداء الدولار الأمريكى خلال الربع الأول من عام 2024،حيث يذكر في هذا السياق، أن أسعار النفط الخام قد ارتفعت في شهر يناير 2024، تزامناً مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكى للشهر الثالث على التوالي، وسط توقعات بانخفاض أسعار الفائدة، بعد أن أوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكى رفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالى وذلك وفقا للتقرير الربع السنوى حول الأوضاع البترولية العالمية.



وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك "،واصلت أسعار النفط الخام ارتفاعها في شهر فبراير، رغم ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، بدعم من مرونة الاقتصاد وعدم اليقين المحيط بتوقيت تخفيض أسعار الفائدة.

هذا ويُعد توافق اتجاهات أسعار النفط الخام والدولار أمر نادراً ما يحدث، نظراً للارتباط العكسي بينهما، ويستمر حدوثه لفترة زمنية قصيرة نتيجة حدوث عدة عوامل متداخلة في نفس الوقت منها ما له علاقه بأساسيات السوق النفطية، ومنها يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ستة عملات رئيسية هي اليورو، والين الياباني، والجنية الاسترليني، والدولار الكندي والفرنك السويسري، والكرونا السويدية)ما ليس له علاقة بها.



وفي مارس 2024 ، ارتفعت أسعار النفط، تزامناً مع تراجع مؤشر الدولار وسط قراءات المعدلات تضخم أضعف من المتوقع، ومخاوف بشأن توقيت تخفيض أسعار الفائدة.