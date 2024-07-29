شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن فى الجيزة، أن بورصة الدواجن فى مصر تسجل ارتفاعاً بحوالي 5 جنيهات ليبلغ سعر الفراخ البيضاء مستويات 70 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائى للمستهلكين 85 إلى 90 جنيها للكيلو تقريباً ليصبح السعر مستقر لليوم الثالث على التوالي.



وأعلنت شعبة الدواجن، تطورات سعر البيض فى الأسواق ليسجل استقرار عند 142 جنيها للبيض الأبيض و 137 جنيها للبيض البلدي و 149 للبيض الأحمر، بجانب تكاليف النقل ومكاسب التجار.

وكانت أسعار الدواجن سجلت الأسبوع الماضى أدنى مستويات لها منذ شهرين تقريباً مع هبوط فى أسعار الفراخ البيضاء فى المزارع من 95 إلى 72 جنيها قبل أن تعاود الصعود.