مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12175 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 149.22 نقطة ليقفل عند مستوى 12175.43 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 285 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 143 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 84 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المملكة، ومياهنا، وسماسكو، وزجاج، وبروج للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المنجم، والوطنية للتعليم، وشاكر، وتنمية، والجوف الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 4.66% .

فيما كانت أسهم شركات سماسكو، وأنعام القابضة، وشمس، ومهارة، والباحة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسماسكو، ومياهنا، وعذيب للاتصالات، وسلوشنز هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 82.97 نقطة ليقفل عند مستوى 26502.98 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 67 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5 ملايين سهم.

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