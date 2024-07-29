شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الأسمنت العربية» إلى 28.9 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حققت شركة الأسمنت العربية صافي ربح في الربع الثاني من 2024 يقدر بنحو 28.9 مليون ريال، مرتفعا بنسبة3.2%، مقابل 28 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الربح بصفة رئيسية إلى: انخفاض تكلفة المبيعات للمجموعة وارتفاع متوسط سعر البيع للشركة الأم.
وتضمنت الأسباب: انخفاض مصروفات البيع والتوزيع وارتفاع حصة المجموعة من أرباح شركات زميلة وانخفاض تكاليف التمويل وذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة شراء منتجات الطاقة للشركة الأم وانخفاض كمية المبيعات للشركة الأم وارتفاع مصروف الزكاة وضريبة الدخل.
ويعود سبب انخفاض صافي الربح بصفة رئيسية إلى: انخفاض كمية المبيعات للشركة الأم نتيجة لتزامن الربع الحالي مع عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك بالإضافة إلى ارتفاع مصروف الزكاة و ضريبة الدخل.
وبحسب بيان الشركة يعود سبب ارتفاع صافي الربح بصفة رئيسية إلى: انخفاض تكلفة المبيعات للمجموعة وارتفاع متوسط سعر البيع للشركة الأم.
وشملت الأسباب: انخفاض مصروفات البيع والتوزيع وارتفاع حصة المجموعة من أرباح شركات زميلة وانخفاض تكاليف التمويل وذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة شراء منتجات الطاقة للشركة الأم وانخفاض كمية المبيعات للمجموعة وارتفاع مصروف الزكاة وضريبة الدخل.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الربح بصفة رئيسية إلى: انخفاض تكلفة المبيعات للمجموعة وارتفاع متوسط سعر البيع للشركة الأم.
وتضمنت الأسباب: انخفاض مصروفات البيع والتوزيع وارتفاع حصة المجموعة من أرباح شركات زميلة وانخفاض تكاليف التمويل وذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة شراء منتجات الطاقة للشركة الأم وانخفاض كمية المبيعات للشركة الأم وارتفاع مصروف الزكاة وضريبة الدخل.
ويعود سبب انخفاض صافي الربح بصفة رئيسية إلى: انخفاض كمية المبيعات للشركة الأم نتيجة لتزامن الربع الحالي مع عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك بالإضافة إلى ارتفاع مصروف الزكاة و ضريبة الدخل.
وبحسب بيان الشركة يعود سبب ارتفاع صافي الربح بصفة رئيسية إلى: انخفاض تكلفة المبيعات للمجموعة وارتفاع متوسط سعر البيع للشركة الأم.
وشملت الأسباب: انخفاض مصروفات البيع والتوزيع وارتفاع حصة المجموعة من أرباح شركات زميلة وانخفاض تكاليف التمويل وذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة شراء منتجات الطاقة للشركة الأم وانخفاض كمية المبيعات للمجموعة وارتفاع مصروف الزكاة وضريبة الدخل.