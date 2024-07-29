شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أنابيب» إلى 57 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وجاء ذلك نتيجة زيادة حجم المبيعات والذي يرجع بشكل رئيسي إلى فاعلية الإنتاج والتوريد خلال الربع الثاني وكذلك استمرار الشركة في تحسين التكاليف الإنتاجية.

وحقققت الشركة صافي ربح قدره 57.05 مليون ريال للربع الثاني 2024م مقارنة بصافي ربح قدره 54.79 مليون ريال للربع الأول من العام الحالي، رغم أن الربح الإجمالي انخفض إلى 85.25 مليون ريال في الربع الثاني 2024م من 95.26 مليون ريال في الربع الأول.

وجاء ذلك بسبب ارتفاع تكلفة الإيرادات ولكن تم الحفاظ على ارتفاع صافي الربح، وذلك نتيجة زيادة حجم المبيعات والذي يرجع بشكل رئيسي إلى فاعلية الإنتاج والتوريد خلال الربع الثاني وكذلك استمرار الشركة في تحسين التكاليف الإنتاجية.

وحققت الشركة صافي ربح قدره 111.83 مليون ريال للفترة الحالية من العام المالي 2024م مقارنة بصافي ربح قدره 56.94 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بسبب ارتفاع الربح الإجمالي إلى 180.51 مليون ريال في الفترة الحالية من العام المالي 2024م من 99.44 مليون ريال في الفترة الممثالة من العام المالي السابق.

وجاء ذلك نتيجة زيادة حجم المبيعات والذي يرجع بشكل رئيسي إلى فاعلية الإنتاج والتوريد خلال الفترة الحالية وكذلك استمرار الشركة في تحسين التكاليف الإنتاجية. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح الشركة العربية للأنابيب في الربع الثاني من 2024، بنسبة 25.5%، مسجلة 57.05 مليون ريال، مقابل 45.45 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود ارتفاع الأرباح نتيجة زيادة الربح الإجمالي إلى 85.25 مليون ريال في الربع الثاني 2024م من 70.77 مليون ريال في الربع الثاني 2023م.وجاء ذلك نتيجة زيادة حجم المبيعات والذي يرجع بشكل رئيسي إلى فاعلية الإنتاج والتوريد خلال الربع الثاني وكذلك استمرار الشركة في تحسين التكاليف الإنتاجية.وحقققت الشركة صافي ربح قدره 57.05 مليون ريال للربع الثاني 2024م مقارنة بصافي ربح قدره 54.79 مليون ريال للربع الأول من العام الحالي، رغم أن الربح الإجمالي انخفض إلى 85.25 مليون ريال في الربع الثاني 2024م من 95.26 مليون ريال في الربع الأول.وجاء ذلك بسبب ارتفاع تكلفة الإيرادات ولكن تم الحفاظ على ارتفاع صافي الربح، وذلك نتيجة زيادة حجم المبيعات والذي يرجع بشكل رئيسي إلى فاعلية الإنتاج والتوريد خلال الربع الثاني وكذلك استمرار الشركة في تحسين التكاليف الإنتاجية.وحققت الشركة صافي ربح قدره 111.83 مليون ريال للفترة الحالية من العام المالي 2024م مقارنة بصافي ربح قدره 56.94 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بسبب ارتفاع الربح الإجمالي إلى 180.51 مليون ريال في الفترة الحالية من العام المالي 2024م من 99.44 مليون ريال في الفترة الممثالة من العام المالي السابق.وجاء ذلك نتيجة زيادة حجم المبيعات والذي يرجع بشكل رئيسي إلى فاعلية الإنتاج والتوريد خلال الفترة الحالية وكذلك استمرار الشركة في تحسين التكاليف الإنتاجية.