شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين.. تفاصيل انخفاض عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

هبط سعر الذهب في مصر فى مستهل التعاملات الصباحية اليوم بحوالي 10جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3265 جنيها للجرام بعد تغيرات في سعر الذهب العالمي.

أسعار الذهب في مصر: عيار 24 يسجل 3731 جنيها. عيار 21 يسجل 3265 جنيها. عيار 18 يسجل 2799 جنيها. الجنيه الذهب 26120 جنيهًا. توقعات أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب العالمي خلال تداولات الأسبوع الماضي ليعد انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي وذلك في ظل عمليات التصحيح في سوق الذهب لجني الأرباح بعد تسجيل الذهب لمستوى تاريخي جديد خلال الأسبوع السابق، بينما تبقى التوقعات إيجابية بالنسبة لأسعار الذهب على المدى القريب بدعم من توقعات الأسواق بقيام البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة مرتين هذا العام.

وشهد سعر الذهب في مصر تراجعا خلال الأسبوع الماضي بسبب الضغط السلبي من انخفاض سعر الذهب العالمي، يأتي ذلك في ظل ارتباط السعر المحلي بحركة سعر أونصة الذهب العالمي خلال الفترة الأخيرة، مع غياب عوامل التسعير المحلي الأخرى في ظل استقرار سعر صرف الدولار وضعف معدلات الطلب المحلي على الذهب.

وتراجع سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي لتصل بالقرب من مستوى الدعم 2350 دولار للأونصة ليدفعها إلى الأعلى بعض الشيء ليغلق الذهب تداولات الأسبوع بالقرب من المستوى المحوري 2400 دولار للأونصة.

الاتجاه العام للذهب يظل صاعد طالما يتداول فوق المستوى 2280 دولار للأونصة، وقد يعود الذهب إلى منطقة 2400 – 2410 دولار للأونصة لمحاولة الاستقرار فوق المستوى 2400 دولار للأونصة.



