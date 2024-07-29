شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يبحث مع رئيس أبكس الأمريكية أنشطة الشركة فى مصر الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

بحث المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، مع توم ماهر رئيس شركة أبكس الأمريكية، أنشطة الشركة فى مصر وخططها خلال الفترة المقبلة فى ضوء رغبتها فى توسعة أعمالها فى مصر وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج.

وخلال اللقاء أكد بدوى، أن الأولوية القصوى لقطاع البترول هى زيادة الإنتاج وتوفير احتياجات السوق المحلى وتخفيف الضغط على فاتورة الاستيراد، وأن العمل الجماعى التعاونى والتكامل هو مفتاح تحقيق النجاحات لكل الأطراف المعنية واستغلال التكنولوجيات المتطورة يلعب دوراً هاماً فى زيادة الانتاج والاحتياطيات، مشيراً إلى أن الشركة الأمريكية تقدم نموذجاً متميزاً فى زيادة معدلات الانتاج، خاصة من الحقول المتقادمة خلال السنوات الأخيرة.

واستعرض رئيس الشركة الأمريكية خططها التوسعية وبرامج الحفر المستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الشركة قامت بحفر 13 بئراً حتى الآن بمناطق امتيازها بالصحراء الغربية وتستهدف ضخ المزيد من الاستثمارات لتنفيذ البرامج التوسعية.

يذكر أن عمليات شركة أبكس ترتكز فى مصر بمنطقة الصحراء الغربية فى مناطق جنوب شرق مليحة ورأس قطارة وشرق الأبيض وجنوب غرب مليحة وشرق سيوة.

حضر اللقاء الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس أحمد مصطفى وكيل الوزارة للإنتاج.