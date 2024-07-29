وزير البترول ينعى وفاة المهندس هشام البُكل رئيس ميدتاب

نعي المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ببالغ الحزن والأسى المهندس هشام البُكل رئيس شركة ميدتاب الذي انتقل إلى جوار ربه بعد رحلة عطاء حافلة في قطاع البترول في العديد من مواقع صناعة البترول.

محمد يوسف

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