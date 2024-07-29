شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول ينعى وفاة المهندس هشام البُكل رئيس ميدتاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغولالإثنين، 29 يوليو 2024 10:07 ص
نعي المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ببالغ الحزن والأسى المهندس هشام البُكل رئيس شركة ميدتاب الذي انتقل إلى جوار ربه بعد رحلة عطاء حافلة في قطاع البترول في العديد من مواقع صناعة البترول.
وتقدم الوزير بخالص التعازى لأسرة الراحل الكريم ووزملائه ومحبيه سائلا المولي عز وجل له الرحمة والمغفرة ولأسرته الصبر والسلوان.
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