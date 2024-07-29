الاقتصاد

وزير البترول ينعى وفاة المهندس هشام البُكل رئيس ميدتاب

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القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغول

الإثنين، 29 يوليو 2024 10:07 ص

نعي المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ببالغ الحزن والأسى المهندس هشام البُكل رئيس شركة ميدتاب الذي انتقل إلى جوار ربه بعد رحلة عطاء حافلة في قطاع البترول في العديد من مواقع صناعة البترول.

وتقدم الوزير بخالص التعازى لأسرة الراحل الكريم ووزملائه ومحبيه سائلا المولي عز وجل له الرحمة والمغفرة ولأسرته الصبر والسلوان.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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