شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن شراكة "ابدأ" ومصنع حوا لإنتاج أول محرك بنزين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر مصنع "حوا " لمحركات النقل الخفيف، أحد ثمار شراكة ناجحة بين مبادرة “ابدأ” ومؤسسة "حياة كريمة"، ظهرت آثارها ضمن الخطوات الحكومية الجادة نحو توطين الصناعة بدعم كبير من الدولة المتمثلة في القيادة السياسية في إطار رؤية مصر 2030 .

وإليك 6 معلومات عن نموذج من مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة ابدأ وهي كالآتي :

أولا: يستهدف توطين صناعة محركات الديزل الخاصة بالدراجات النارية والتروسيكلات الأربع أشواط بقدرات من “200 - 250 سي سي”.

ثانيا: يضم 11 خطًا لإنتاج وتصنيع أجزاء الدراجات النارية والتروسيكلات وخطوط تجميع وخط تانك سولار وخط الجنزير والتروس وخط الفانوس والأجزاء البلاستك وخط الشاسيهات وخط تجميع.

ثالثا: تبلغ إجمالي واردات المشروع 100 مليون دولار.

رابعا: يعمل المصنع علي إنتاج 500 ألف محرك سنويا.

خامسا: المستهدف من الانتاج خفض معدلات الاستيراد بقيمة تصل لـ56 مليون دولار .

سادسا: التكلفة الاستثمارية لمصنع حوا 330 مليون جنيه.



يذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" قد جاءت بتكليف من الرئيس عبد السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين .