شكرا لقرائتكم خبر عن أمين شاكر رئيسا لمجلس إدارة «مدينة المعرفة».. وتشكيل 4 لجان والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية