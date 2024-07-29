شكرا لقرائتكم خبر عن أمين شاكر رئيسا لمجلس إدارة «مدينة المعرفة».. وتشكيل 4 لجان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية، في جلسته الأولى أمس، تعيين أمين شاكر (عضو غير تنفيذي) رئيسا لمجلس الإدارة، وماجد العنزي (عضو مستقل) نائبا لرئيس المجلس.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، كان اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مدينة المعرفة الاقتصادية المنعقد بتاريخ 24 ذي الحجة 1445هـ الموافق 30 يونيو 2024م قد انتخب أعضاء مجلس إدارة الشركة في دورته الجديدة التي تبدأ أعمالها اعتباراً من تاريخ 28 يوليو 2024م لمدة أربع سنوات تنتهي في 27 يوليو 2028م.
وقرر المجلس تشكيل لجان الترشيحات والمكافآت، والمراجعة، واللجنة التنفيذية، والمسؤولية الاجتماعية.
ومن ضمن قرارات المجلس: تعيين أمانة سر مجلس الإدارة وممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وقرر المجلس تشكيل لجنة المراجعة برئاسة باسل بن جبر، وعضوية كل من: م. محمد القرينيس، وم. أحمد المخضب، وم. طارق الرخيمي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، كان اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة مدينة المعرفة الاقتصادية المنعقد بتاريخ 24 ذي الحجة 1445هـ الموافق 30 يونيو 2024م قد انتخب أعضاء مجلس إدارة الشركة في دورته الجديدة التي تبدأ أعمالها اعتباراً من تاريخ 28 يوليو 2024م لمدة أربع سنوات تنتهي في 27 يوليو 2028م.
وقرر المجلس تشكيل لجان الترشيحات والمكافآت، والمراجعة، واللجنة التنفيذية، والمسؤولية الاجتماعية.
ومن ضمن قرارات المجلس: تعيين أمانة سر مجلس الإدارة وممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وقرر المجلس تشكيل لجنة المراجعة برئاسة باسل بن جبر، وعضوية كل من: م. محمد القرينيس، وم. أحمد المخضب، وم. طارق الرخيمي.