شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مساهمي «الأسمنت العربية» عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 100 مليون سهم، بينما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.

وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-01-24 الموافق 2024-07-30، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-11 الموافق 2024-08-15. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية، أمس، توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الأول من عام 2024م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع 75 مليون ريال.وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 100 مليون سهم، بينما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-01-24 الموافق 2024-07-30، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-11 الموافق 2024-08-15.