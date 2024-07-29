شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البلاد المالية إجراء عملية إعادة التوازن لسلة الصكوك المكونة لصندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تأتي عملية إعادة التوازن، لتتماشى مع مكونات المؤشر الاسترشادي للصندوق.
ونوهت بإجراء عملية إعادة التوازن للصندوق بتاريخ 22-01-1446هـ الموافق 28-07-2024م .
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تأتي عملية إعادة التوازن، لتتماشى مع مكونات المؤشر الاسترشادي للصندوق.
ونوهت بإجراء عملية إعادة التوازن للصندوق بتاريخ 22-01-1446هـ الموافق 28-07-2024م .