شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عمومية «القصيم القابضة» لعدم اكتمال النصاب القانوني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة القصيم القابضة للاستثمار عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول والثاني)، أمس الأحد وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للاجتماع.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن بناءً على ذلك تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثالث سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
وأضافت أن الاجتماع الثالث سينعقد أياً كان عدد الأسهم التي لها حقوق التصويت الممثلة فيه.
وبلغت نسبة حضور الاجتماع الأول 6,49565% والثاني 6.64713%.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن بناءً على ذلك تقرر تأجيل الجمعية والدعوة لاجتماع ثالث سيتم تحديده والإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
وأضافت أن الاجتماع الثالث سينعقد أياً كان عدد الأسهم التي لها حقوق التصويت الممثلة فيه.
وبلغت نسبة حضور الاجتماع الأول 6,49565% والثاني 6.64713%.