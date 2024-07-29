شكرا لقرائتكم خبر عن «دله الصحية»: تشغيل المرحلة الثانية لمستشفى نمار.. السبت والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة دله للخدمات الصحة الانتهاء من تجهيز المرحلة الثانية لمستشفى دله نمار وأخذ الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات الرسمية.
وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق على موقع تداول السعودية توقيع عقد أعمال التشطيبات والكهرباء والميكانيكا للمرحلة الثانية لمستشفى دله نمار مع شركة يوسف مارون للمقاولات.
ونوهت الشركة بالبدء في تشغيل المرحلة الثانية من المستشفى واستقبال المراجعين اعتباراً من يوم السبت 28/01/1446هـ الموافق 03/08/2024م.
وسيكون التشغيل بشكل تدريجي بما يتوافق مع المتطلبات التشغيلية ويلبي متطلبات النمو في أعداد المراجعين.
وسيظهر الأثر المالي لتشغيل المرحلة الثانية على نتائج الشركة بدءاً من الربع الرابع من العام المالي 2024م.
وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق على موقع تداول السعودية توقيع عقد أعمال التشطيبات والكهرباء والميكانيكا للمرحلة الثانية لمستشفى دله نمار مع شركة يوسف مارون للمقاولات.
ونوهت الشركة بالبدء في تشغيل المرحلة الثانية من المستشفى واستقبال المراجعين اعتباراً من يوم السبت 28/01/1446هـ الموافق 03/08/2024م.
وسيكون التشغيل بشكل تدريجي بما يتوافق مع المتطلبات التشغيلية ويلبي متطلبات النمو في أعداد المراجعين.
وسيظهر الأثر المالي لتشغيل المرحلة الثانية على نتائج الشركة بدءاً من الربع الرابع من العام المالي 2024م.