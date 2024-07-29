شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 يسجل 250.47 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقر سعر الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الإثنين، عند آخر مستويات المعدن النفيس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم، نحو 286.24 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم، 262.39 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم 214.68 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم 166.97 ريال.
وبلغ سعر أوقية الذهب 8902 ريال، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 2004 ريالات، بينما بلغ سعر كيلو الذهب 286.240 ألف ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم، نحو 286.24 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم، 262.39 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 21استقر سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم عند 250.47 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم 214.68 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم 166.97 ريال.
سعر الذهب في السعودية اليوموسجل سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية اليوم 143.12 ريال.
وبلغ سعر أوقية الذهب 8902 ريال، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 2004 ريالات، بينما بلغ سعر كيلو الذهب 286.240 ألف ريال.