شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 يسجل 250.47 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الإثنين، عند آخر مستويات المعدن النفيس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم، نحو 286.24 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم، 262.39 ريال. سعر جرام الذهب عيار 21 استقر سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم عند 250.47 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم 214.68 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم 166.97 ريال. سعر الذهب في السعودية اليوم وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية اليوم 143.12 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 8902 ريال، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 2004 ريالات، بينما بلغ سعر كيلو الذهب 286.240 ألف ريال.