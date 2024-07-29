بتروجت تنفذ أطول مسار حفر نفقى بين محطة مترو الأشجار وحدائق الأهرام.. صور

وبنجاح خروج ماكينة الحفر النفقى (المملوكة لشركة بتروجت) من محطة حدائق الأهرام، وبخروج ماكينة الحفر تكون بتروجت قد نجحت فى تنفيذ أطول مسار حفر نفقى بطول 1620 متر وهى المسافة الواقعة بين محطة حدائق الأشجار ومحطة حدائق الاهرام والتى شهدت خروج ماكينة الحفر النفقى أمس الأحد .

نجحت كوادر شركة بتروجت إحدى شركات قطاع البترول، من خلال مشاركتها تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق فى تنفيذ أطول مسار حفر نفقى بطول 1620 متراً وهى المسافة الواقعة بين محطة حدائق الأشجار ومحطة حدائق الأهرام والتى شهدت خروج ماكينة الحفر النفقى المملوكة لشركة بتروجت من محطة حدائق الأهرام بانسيابية وبشكل حر وبدون STEEL BELL.

محمد يوسف

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