شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: بدء إجراء قرعة تخصيص الأراضى السكنية بالطرح الرابع لبرنامج "مسكن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات، بأنه تم أمس الأحد بدء إجراء القرعة العلنية اليدوية للطرح الرابع لتخصيص قطع الأراضي السكنية ضمن برنامج مشروع " مسكن "، والمتقدم به نحو 102 ألف مواطن لحجز 1747 قطعة أرض تم طرحها بـ 15 مدينة جديدة بمحاور أراضي الإسكان (الأكثر تميزاً – المميز – المتوسط)، والسابق طرحها على الموقع الإلكتروني للهيئة خلال الفترة من 1/4/2024: 30/5/2024.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تم أمس إجراء القرعة العلنية وتخصيص قطع الأراضي السكنية محور الأراضي المتوسطة بمدينة بدر من 199: 227 لـ ٢٨ عميلًا من بين 10740 متقدما بمدينة بدر، وسيتم إجراء القرعة العلنية لتخصيص القطع من 228: 261، اليوم الإثنين 29/8/2024، والقطع من 262: 388، غدا الثلاثاء 30/7/2024.



وقال إنه تم أمس إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين على القطع من 734: 822 بمدينة طيبة الجديدة، وسيتم إجراء القرعة العلنية على القطع من 823: 916، اليوم الإثنين 29/7/2024.

وفي مدينة السادات، أوضح أنه سيتم إجراء القرعة العلنية على القطع من 391: 460، يوم الأربعاء 31/7/2024، والقطع من 461: 526، يوم الخميس 1/8/2024، والقطع من 527:586، يوم الأحد 4/8/2024، وقطع الأراضي بمدينة غرب قنا الجديدة، يوم الثلاثاء 30/7/2024، وقطع الأراضي بمدينة أسيوط الجديدة، يوم الثلاثاء 6/8/2024، وقطع الأراضي بمدينة المنيا الجديدة، يوم الإثنين 5/8/2024.

وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على أراضي الإسكان المميز بمدينة غرب أسيوط الجديدة، يوم الثلاثاء 6 أغسطس، وقطع الأراضي بمدن (برج العرب الجديدة – ملوي الجديدة – الفشن الجديدة – أخميم الجديدة)، يوم الأربعاء 7 أغسطس.

وأضاف "الشوربجي" أنه سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بمدن (15 مايو – الشروق – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان)، يوم الأربعاء 7 أغسطس المقبل.

ونوه المهندس أحمد على مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن أنَّ فعاليات القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن برنامج «مسكن» في يومها الأول، شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين المتقدمين لحجز قطع الأراضي ضمن برنامج مسكن، ومرت الإجراءات بكل سهولة وشفافية، وذلك تحت إشراف نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، وبحضور ممثلي الجهات الرقابية ومجلس الدولة وأكثر من 2000 مواطن.

وأضاف أنه تم بث إجراءات القرعة بشكل مباشر على الموقع الإلكتروني للهيئة وذلك حرصاً من الهيئة على راحة المواطنين نظراً للإقبال الكبير منهم على حضور القرعة، وتحقيقا لمبدأ الشفافية.

جدير بالذكر، أن جلسات القرعة العلنية ستعقد في الأيام المحددة بمقر الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي صالة رقم 1، وعلى الراغبين في حضور القرعة العلنية التواجد في التاريخ المحدد لتسجيل الحضور، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية للمتقدمين فقط بموجب ما يفيد ذلك.















