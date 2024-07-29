إطلاق مسابقة "سمِّ مدينتك" لمشاركة اطلاب بتسمية شوارع وأحياء مدينة السويس الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - ..ويناقشان الموقع المقترح لإنشاء جامعة السويس التكنولوجية بمدينة السويس الجديدة



أعلن الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، والمهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، عن إطلاق مسابقة "سمِّ مدينتك" ليشارك طلاب الجامعة في تسمية شوارع وأحياء مدينة السويس الجديدة، ويبحثان الموقع المقترح لجامعة السويس التكنولوجية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أشرف حنيجل، والمهندسة أسماء مخلوف، بمقر جامعة السويس، بحضور وفد من قيادات ومسئولي الجهاز إلى جامعة السويس، وكوكبة من مسئولي الجامعة الأجلاء، في خطوة لتعزيز التعاون المشترك بين جهاز مدينة السويس الجديدة، وجامعة السويس.

وأكدت المهندسة أسماء مخلوف، أنها ناقشت مع الدكتور أشرف حنيجل، رئيس الجامعة، الموقع المقترح لإنشاء جامعة السويس التكنولوجية المزمع تنفيذها بمدينة السويس الجديدة، كما أكدت مخلوف أن مسابقة " سمِّ مدينتك" مسابقة رمزية لها مردود إيجابي لتنمية الحس الوطني لدى الطلاب وتفعيل مبدأ المشاركة وإبداء الرأي فالأسماء التي سيختارها الطلاب ستظل شاهدة على مشاركتهم في هذا الصرح المعماري الاجتماعي الفريد.

وأردفت " مخلوف " أن جامعة السويس محراب علمي يشرف الجهاز بالتعاون معه لترجمة النظريات والدراسات العلمية إلى واقع ملموس.

وضمن فعاليات الزيارة، تم عقد ورشة عمل بين مسئولي جهاز مدينة السويس الجديدة من جهة ومديري عموم جامعة السويس واتحاد الطلاب من جهة أخرى لمناقشة اوجه التعاون المشترك، حيث تأتي هذه الزيارة تفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك بين جهاز مدينة السويس الجديدة وجامعة السويس والذي تم توقيعه في وقت سابق.

