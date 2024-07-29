الرياض تستضيف معرض سيراه “SIRHA ARABIA” مطلع أكتوبر المقبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تستضيف الرياض معرض سيراه العربية (SIRHA Arabia) في نسخته العربية والأولى في الشرق الأوسط، حيث يعد من أهم وأكبر المعارض المتخصصة في خدمات الطعام والضيافة، وذلك بالشراكة مع هيئة فنون الطهي، ودعم من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.

وستشهد واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات إقامة الفعالية الأضخم من نوعها خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024.

ويتيح المعرض الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب، واكتشاف أحدث التقنيات والابتكارات، والتعرف على الفرص الواعدة في عالم الطهي.

ويضمّ المعرض ثلاث مناطق رئيسية تشكل مزيجا من الفعاليات، حيث تمثل منطقة “Sirha Food Forum” منصة للحوار بالشراكة مع هيئة فنون الطهي، فيما تقدم منطقة “Sirha Food Masters” دورات تدريبية بمشاركة طهاة محليين وعالميين يمزجون بين المأكولات السعودية والعالمية، كما تضم أيضاً منطقة متنوعة للعارضين من مختلف الجهات المشاركة.

ويسعى المعرض إلى تبني الاتجاهات العالمية في مجال الطهي، وتسليط الضوء على المنتجات المحلية، وإلهام تمكين المواهب الوطنية وتعزيز قدراتهم في المجال، وتحفيز قطاع الأغذية والضيافة محليا وعالميا.

ويأتي المعرض ضمن الجهود المبذولة من هيئة فنون الطهي وبالشراكة مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات من أجل تنمية الفعاليات الثقافية وجذب أفضل الأنشطة العالمية وجعل المملكة وجهة عالمية مفضلة لثقافة الطهي وفنونه وفق تطلعات رؤية السعودية 2030، حيث يعد معرض “SIRHA” حدثاً عالمياً مرجعياً في خدمات الطعام والضيافة، حيث يجمع المعرض أكثر من 210،000 مختص و4.700 عارض وعلامة تجارية، ويقام كل عامين في مدينة ليون الفرنسية مستقطبا الزوار والمتخصصين والخبراء من مختلف أنحاء العالم.

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