شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول ينعى وفاة سناء مصطفى محررة البترول بالوفد سابقآ وبوابة دار الهلال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغولالإثنين، 29 يوليو 2024 12:04 م
ينعى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية وفاة الأستاذة سناء مصطفى محررة شئون البترول بصحيفة الوفد سابقآ وببوابة دار الهلال والتى وافتها المنية اليوم .
كما يتقدم بخالص العزاء لأسرة المغفور لها بإذن الله تعالى، داعياً الله عز وجل أن يتغمدها برحمته وواسع غفرانه ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.
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