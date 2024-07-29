شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول ينعى وفاة سناء مصطفى محررة البترول بالوفد سابقآ وبوابة دار الهلال والان مع تفاصيل الخبر

ينعى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية وفاة الأستاذة سناء مصطفى محررة شئون البترول بصحيفة الوفد سابقآ وببوابة دار الهلال والتى وافتها المنية اليوم .

كما يتقدم بخالص العزاء لأسرة المغفور لها بإذن الله تعالى، داعياً الله عز وجل أن يتغمدها برحمته وواسع غفرانه ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.