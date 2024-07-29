الاقتصاد

وزير البترول ينعى وفاة سناء مصطفى محررة البترول بالوفد سابقآ وبوابة دار الهلال

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القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغول

الإثنين، 29 يوليو 2024 12:04 م

ينعى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية وفاة الأستاذة سناء مصطفى محررة شئون البترول بصحيفة الوفد سابقآ وببوابة دار الهلال والتى وافتها المنية اليوم .

كما يتقدم بخالص العزاء لأسرة المغفور لها بإذن الله تعالى، داعياً الله عز وجل أن يتغمدها برحمته وواسع غفرانه ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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