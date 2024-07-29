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شكرا لقرائتكم خبر عن اللاعب محمد السيد يفوز بالميدالية البرونزية بسلاح سيف المبارزة برعاية البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد يعقوبالإثنين، 29 يوليو 2024 12:27 م
أحرز اللاعب المصري محمد السيد الميدالية البرونزية في سلاح سيف المبارزة بأولمبياد باريس 2024.
ويرعى البنك الأهلي المصري مسيرة اللاعب محمد السيد، ويقدم له كافة أنواع الدعم، لتحقيق التفوق الرياضي لمصر، حيث يعتبر البنك الأهلي المصري الملف الرياضي بمصر على رأس أولوياته.
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