شكرا لقرائتكم خبر عن "بحوث الاسكان والبناء" ينظم ندوة لإصدار وتطوير مواصفة بنود أعمال الدهان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ندوة عامة لاصدار وتطوير مواصفة بنود اعمال الدهان برئاسة الدكتور محمد مسعود السعداوي رئيس المركز وبحضور كل من اللواء وليد البارودي رئيس هيئة التعاونيات الاسكانية والدكتور محمد عتمان رئيس مجلس ادارة المعهد القومي للجودة و المهندس سيد همام رئيس جهاز برج العرب.

وركزت الندوة علي تطور الدهان السريع في خصائصه التي تخدم القطاع الهندسي وقطاع البناء والتشييد، حيث اصبح الدهان يعتمد على اساس مائي سريع الجفاف بدلا من المذيبات العضوية الضارة البيئية والصحية بما يخدم التنفيذ الفعلي للدهانات.

وكان المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء قد شدد علي ضرورة مواكبة الجديد والتطور في عالم الدهانات بما يخدم المشروعات القومية والبحثية،وبما يتوافق مع الرؤية السياسية للتنمية المستدامة للمتطلبات البيئية والدولية و طبقا للمواصفات المحليه والعالمية ان المواصفة تخدم كافة الأسطح الإنشائية والخشبية والمعدنية وغيرها لتسهيل اختيار وتوصيف وتنفيذ وتسليم الدهان بالمواقع الإنشائية والبيئية.