وزير الإسكان يبحث مع مسئولى شركة "سيمنز" استخدام الأنظمة والحلول الذكية

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القاهرة - سامية سيد - الشربيني: نهدف لتطبيق قواعد الاستدامة.. وتحقيق جودة الحياة للمواطنين بالمدن الجديدة باستخدام الحلول الذكية المناسبة

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، مسئولى شركة "سيمنز"، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين فى استخدام الأنظمة والحلول الذكية والمستدامة، لتقديم مختلف الخدمات بأعلى جودة فى المدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمى، والإدارة الذكية، وبحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن.

وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة تهدف إلى تطبيق قواعد الاستدامة، وفى مقدمتها، ترشيد استهلاك الموارد، وتوفير الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والمتابعة والتقييم والتحكم والمراقبة لمنظومة الخدمات الأساسية (مياه الشرب - الصرف الصحى - الكهرباء - غيرها)، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين بالمدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، وذلك من خلال استخدام الحلول الذكية المناسبة.

ووجه الوزير مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعقد اجتماعات تنسيقية بين المختصين من الجانبين، للبدء فى تقييم الوضع الراهن لمنظومة مياه الشرب بمدينة القاهرة الجديدة، واستخدام الحلول الذكية لتحقيق الاتزان فى شبكات التوزيع، وتقليل الفواقد فى شبكات المياه، وذلك كنموذج بإحدى أكبر المدن الجديدة، ويتم التوسع فى استخدامه مستقبلاً فى المدن الجديدة.

كما وجه المهندس شريف الشربيني، أيضا بالتنسيق بين مسئولى الوزارة والهيئة والشركة، لبدء تفعيل منظومة الإدارة الذكية بالمدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، من خلال وضع تصور متكامل ومرحلي للتطبيق فى واحدة من أهم مدن الجيل الرابع، وهى مدينة العلمين الجديدة، كنموذج يتم التوسع في تطبيقه.