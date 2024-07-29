شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم أبابطين رئيسا لمجلس إدارة «البابطين للطاقة والاتصالات» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات في اجتماعه اليوم، تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وتشكيل لجان المجلس وتعيين أمين سر المجلس وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول).
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، قرر المجلس تعيين إبراهيم أبابطين رئيسا لمجلس الإدارة، وعبدالعزيز البابطين، نائبا لرئيس المجلس، وياسر علي، أمينا لسر المجلس.
وقرر المجلس تشكيل لجنة المراجعة برئاسة، د. أحمد المنيف، وعضوية كل من: عصام الصقير، وعبدالكريم البابطين، وخالد أبابطين.
وتضمنت قرارات المجلس تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، برئاسة، م. إبراهيم آل دغرير، وعضوية كل من: خالد أبابطين، وسلطان البابطين.
ونوهت بتعيين ممثلين الشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كل من هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول)
وكان اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الخميس 30/05/2024م قد شهد انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات لدورته الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 27/07/2024م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 26/07/2027م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، قرر المجلس تعيين إبراهيم أبابطين رئيسا لمجلس الإدارة، وعبدالعزيز البابطين، نائبا لرئيس المجلس، وياسر علي، أمينا لسر المجلس.
وقرر المجلس تشكيل لجنة المراجعة برئاسة، د. أحمد المنيف، وعضوية كل من: عصام الصقير، وعبدالكريم البابطين، وخالد أبابطين.
وتضمنت قرارات المجلس تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، برئاسة، م. إبراهيم آل دغرير، وعضوية كل من: خالد أبابطين، وسلطان البابطين.
ونوهت بتعيين ممثلين الشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كل من هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول)
وكان اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الخميس 30/05/2024م قد شهد انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات لدورته الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 27/07/2024م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 26/07/2027م.