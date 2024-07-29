شكرا لقرائتكم خبر عن «ميرال»: تنفيذ خطة السيولة واستيفاء متطلبات السوق الموازية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ميرال للعيادات الطبية (ميرال) الانتهاء من تنفيذ خطة السيولة واستيفاء متطلبات السيولة للسوق الموازية بناءً على الفقرتين الفرعية (1) و(2) من الفقرة (ب) من المادة 41 من قواعد الإدراج.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن مؤسسة السوق المالية (شركة يقين كابيتال) بصفتها مزود السيولة قامت ببيع كامل الأسهم المخصصة لاستيفاء متطلبات السيولة، على المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية (نمو).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن مؤسسة السوق المالية (شركة يقين كابيتال) بصفتها مزود السيولة قامت ببيع كامل الأسهم المخصصة لاستيفاء متطلبات السيولة، على المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية (نمو).