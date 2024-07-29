الاقتصاد

«ميرال»: تنفيذ خطة السيولة واستيفاء متطلبات السوق الموازية

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ميرال للعيادات الطبية (ميرال) الانتهاء من تنفيذ خطة السيولة واستيفاء متطلبات السيولة للسوق الموازية بناءً على الفقرتين الفرعية (1) و(2) من الفقرة (ب) من المادة 41 من قواعد الإدراج.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن مؤسسة السوق المالية (شركة يقين كابيتال) بصفتها مزود السيولة قامت ببيع كامل الأسهم المخصصة لاستيفاء متطلبات السيولة، على المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية (نمو).
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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