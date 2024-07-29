شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «نولجنت» والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.