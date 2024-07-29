شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «نولجنت» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة شبكة المعرفة للحاسب الآلي (نولجنت) فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة (الثانية) ولمدة ثلاث سنوات ميلادية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-01-23 الموافق 2024-07-29، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-02-27 الموافق 2024-08-31.
وسيكون الترشح وفقاً للأحكام المنظمة لعضوية مجلس الإدارة والمنصوص عليها في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى نظام الشركة الأساس وسياسة ترشيح أعضاء مجلس إدارة نولجنت.
ويجب على المرشح تسليم المتطلبات التالية خلال الفترة المحددة في الإعلان
1- تقديم خطاب لإدارة الشركة يفيد برغبته في الترشح على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبرته في مجال أعمال الشركة وفق النماذج والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
2-تقديم بيان يتضمن أسماء الشركات المساهمة التي يشارك في عضوية مجالس إدارتها.
3-تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
4-تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة.
5-تقديم نموذج رقم (1) السيرة الذاتية باللغة العربية والإنجليزية.
6-يرفق مع طلب الترشح صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة – إن وجدت-، جواز السفر لغير السعوديين، وأي وثائق أخرى ذات صلة تطلبها الشركة لاستيفاء متطلبات الجهات النظامية.
7- يجب الاطلاع على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ومنها سياسة ترشيح أعضاء مجلس إدارة نولجنت، ويتحمل المرشح مسؤولية ذلك.
وستتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها، علماً بأنه سوف يتم دراسة طلبات الترشيح المكتملة فقط.
وسيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط المبينة في سياسة وإجراءات عضوية مجلس الإدارة, والذين ستعلن الشركة عن معلوماتهم وفقاً للفقرة (أ) من المادة الثامنة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-01-23 الموافق 2024-07-29، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-02-27 الموافق 2024-08-31.
وسيكون الترشح وفقاً للأحكام المنظمة لعضوية مجلس الإدارة والمنصوص عليها في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى نظام الشركة الأساس وسياسة ترشيح أعضاء مجلس إدارة نولجنت.
ويجب على المرشح تسليم المتطلبات التالية خلال الفترة المحددة في الإعلان
1- تقديم خطاب لإدارة الشركة يفيد برغبته في الترشح على أن يكون الخطاب مشفوعاً بسيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبرته في مجال أعمال الشركة وفق النماذج والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
2-تقديم بيان يتضمن أسماء الشركات المساهمة التي يشارك في عضوية مجالس إدارتها.
3-تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
4-تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة.
5-تقديم نموذج رقم (1) السيرة الذاتية باللغة العربية والإنجليزية.
6-يرفق مع طلب الترشح صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة – إن وجدت-، جواز السفر لغير السعوديين، وأي وثائق أخرى ذات صلة تطلبها الشركة لاستيفاء متطلبات الجهات النظامية.
7- يجب الاطلاع على الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ومنها سياسة ترشيح أعضاء مجلس إدارة نولجنت، ويتحمل المرشح مسؤولية ذلك.
وستتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها، علماً بأنه سوف يتم دراسة طلبات الترشيح المكتملة فقط.
وسيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط المبينة في سياسة وإجراءات عضوية مجلس الإدارة, والذين ستعلن الشركة عن معلوماتهم وفقاً للفقرة (أ) من المادة الثامنة من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.