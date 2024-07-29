شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «صناعة الورق» إلى 26 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بنسبة 23% إلى تحسن الربحية.

وأشارت إلى أن الشركة وقعت اتفاقية لشراء مواد أولية بتكاليف تحافظ على هوامش الربحية المخطط لها، مما ساهم في خفض تكلفة المخزون وحماية الشركة من تقلبات أسعار السوق العالمية.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: انخفاض مخصصات الذمم المدينة نتيجة إحكام الرقابة على العمليات البيعية، وانخفضت المصاريف التمويلية بعد سداد جزء من القروض الطويلة الأجل وإرتفاع الايرادات الأخرى.

وأفادت بأن العوامل المتداخلة ساهمت في تعزيز مركز الشركة المالي وتحقيق نتائج إيجابية خلال الربع الحالي.

ويعود سبب الانخفاض في صافي ربح الشركة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض المبيعات التي نتج عنها انخفاض في مجمل وصافي الربح.

وبحسب الشركة، يعود سبب ارتفاع صافي ربح الشركة بنسبة 109.6% خلال الفترة الحالية (6 أشهر)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة المبيعات وتحسن هوامش الربحية.

وشهدت المبيعات ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية مما ساهم في تحسين الأداء الربحي للشركة.

ووقعت الشركة اتفاقية شراء مواد أولية بتكاليف تحافظ على هوامش الربحية المخطط لها، وهذا الإجراء ساعد في بناء مخزون استراتيجي للشركة والحد من تقلبات أسعار السوق العالمية وأسعار الشحن.

وبلغ مجمل الربح نسبة 34.6% خلال الفترة الحالية مقابل 27.7% للفترة المماثلة من العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت مخصصات الذمم المدينة نتيجة لإحكام الرقابة على العمليات البيعية.

وانخفضت المصاريف التمويلية بعد سداد جزء من القروض الطويلة الأجل والزيادة في الإيرادات الأخرى للشركة.

وساهمت هذه العوامل في ارتفاع صافي ربح الشركة للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق. الدمام - شريف احمد - حققت الشركة السعودية لصناعة الورق، صافي ربح في الربع الثاني من 2024، يقدر بنحو 26 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 22.9%، مقارنة بـ 21.15 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بنسبة 23% إلى تحسن الربحية.وأشارت إلى أن الشركة وقعت اتفاقية لشراء مواد أولية بتكاليف تحافظ على هوامش الربحية المخطط لها، مما ساهم في خفض تكلفة المخزون وحماية الشركة من تقلبات أسعار السوق العالمية.وأضافت أن من ضمن الأسباب: انخفاض مخصصات الذمم المدينة نتيجة إحكام الرقابة على العمليات البيعية، وانخفضت المصاريف التمويلية بعد سداد جزء من القروض الطويلة الأجل وإرتفاع الايرادات الأخرى.وأفادت بأن العوامل المتداخلة ساهمت في تعزيز مركز الشركة المالي وتحقيق نتائج إيجابية خلال الربع الحالي.ويعود سبب الانخفاض في صافي ربح الشركة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض المبيعات التي نتج عنها انخفاض في مجمل وصافي الربح.وبحسب الشركة، يعود سبب ارتفاع صافي ربح الشركة بنسبة 109.6% خلال الفترة الحالية (6 أشهر)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة المبيعات وتحسن هوامش الربحية.وشهدت المبيعات ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية مما ساهم في تحسين الأداء الربحي للشركة.ووقعت الشركة اتفاقية شراء مواد أولية بتكاليف تحافظ على هوامش الربحية المخطط لها، وهذا الإجراء ساعد في بناء مخزون استراتيجي للشركة والحد من تقلبات أسعار السوق العالمية وأسعار الشحن.وبلغ مجمل الربح نسبة 34.6% خلال الفترة الحالية مقابل 27.7% للفترة المماثلة من العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت مخصصات الذمم المدينة نتيجة لإحكام الرقابة على العمليات البيعية.وانخفضت المصاريف التمويلية بعد سداد جزء من القروض الطويلة الأجل والزيادة في الإيرادات الأخرى للشركة.وساهمت هذه العوامل في ارتفاع صافي ربح الشركة للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.