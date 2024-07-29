شكرا لقرائتكم خبر عن "صندوق التنمية" يدعم قطاع النقل في كوسوفو بأكثر من 14 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

دعم السعودية لكوسوفو

خلق فرص العمل

إيجاد الفرص الإنمائية المتنوعة

الدمام - شريف احمد - وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد، اليوم في كوسوفو، مع وزير المالية والعمل والتحويلات في كوسوفو هيكوران موراتي؛ اتفاقية قرض تنموي ميسّر إضافي مقدم من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 14.13 مليون دولار.جاء بحضور وزير البيئة والتخطيط والبنية التحتية ليبرون أليو, وسفير خادم الحرمين الشريفين -غير مقيم- لدى كوسوفو فيصل حفظي.وسيمول مشروع الطريق السريع بريشتينا - ميتروفيتشي، وتُعد هذه الاتفاقية امتدادًا للمشروع الذي موّله الصندوق في عام 2013، للإسهام في تطوير الطريق السريع وإعادة تأهيله.هذا بالإضافة إلى تأهيل الخدمات الأساسية في التصريف والتوسعة لمسارات الطريق ليصل امتداده إلى (27) كم، ورفع مستوى السلامة والحد من الحوادث وتسهيل الحركة المرورية فيه.كما تبلغ المركبات التي تستفيد من الطريق قرابة (27.000) مركبة يوميًا، وسيدعم المشروع النمو الاجتماعي والاقتصادي بين المناطق.هذا بالإضافة إلى خلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، لتشكّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في مدن ومجتمعات محلية مستدامة.وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الصندوق الإنمائية لدعم نمو الفرص الحيوية في مختلف الدول النامية حول العالم، للوصول إلى الازدهار الدولي للمجتمعات المستفيدة.كما تجسّد الاتفاقية حرص الصندوق على دعم كوسوفو للتغلّب على التحديات الاقتصادية والتنموية، كما تؤكّد أهمية التعاون والتضامن الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وبدأ الصندوق السعودي للتنمية نشاطه منذ عام 1975م للإسهام في إيجاد الفرص الإنمائية المتنوعة، نحو تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي في الدول النامية.وقدّم الصندوق على مدى 50 عامًا التمويل لأكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي بقيمة إجمالية تُقدَّر بـأكثر من 20 مليار دولار في أكثر من 100 دولة نامية.وشملت تلك المشروعات مختلف القطاعات التنموية والحيوية التي تلامس المجتمعات بشكل مباشر.